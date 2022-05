La Mauritanie contribue à hauteur d'un million de dollars américains à la création de l'Agence humanitaire africaine

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a annoncé vendredi à Malabo que son pays a débloqué une enveloppe d'un million de dollars américains en guise de contribution à la création de l'Agence humanitaire africaine.



Le chef de la diplomatie mauritanienne intervenait au 15e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire et à la Conférence des donateurs, tenus en Guinée équatoriale.

“Je ne peux manquer ici de vous assurer du soutien de la Mauritanie à la mise en place de l'Agence humanitaire africaine et de la doter des moyens nécessaires pour lui permettre d'intervenir rapidement et efficacement face aux catastrophes et défis humanitaires qui affligent le continent”, a-t-il ajouté.

Mohamed Salem Ould Merzoug a par ailleurs souligné la nécessité d'intensifier les efforts en coopération avec les partenaires internationaux pour faire face aux crises humanitaires sur le continent africain.