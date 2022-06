Mauritanie : Formation des journalistes sur la couverture des questions d’esclavage moderne

ALAKHBAR (Nouakchott) - Les ONG FreeSlave et IRA Mauritanie ont organisé, du 20 au 22 mai à Nouakchott, la formation d’une quinzaine de journalistes sur la couverture médiatiques de sujets liés a l'esclavage moderne et la traite des êtres humains.

Parmi les thèmes abordés, les « types d’esclavage modernes et de traites d’êtres humains, tels que la traite des personnes/migrants, l’exploitation sexuelle, le travail des enfants, la sous-traitance, le travail forcé, l’esclavage agropastoral, etc.

La maitrise précise des terminologies annexes était également au cœur de l’atelier (appropriation, asservissement, servilités, exploitation, domination, etc.)

Dame Ba, représentant de FreeSlave en Mauritanie et formateur, a introduit les journalistes à l’Alliance 8.7, un Pacte mondial pour l’atteinte du huitième objectif du développement durable, dont la Mauritanie est signataire.

« Dans l’immédiat, a-t-il expliqué, l’Alliance 8.7 propose des mesures efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, et interdire les pires formes de travail des enfants et le recrutement d’enfants soldats. Et, d’ici 2025, l’Alliance tend à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes ».

Durant l’atelier, des travaux de groupe ont été guidés par le co-formateur, le journaliste consultant Mamoudou Lamine Kane qui est revenu sur le format et les techniques de reportage journalistique sur l’esclavage moderne ou sur la traite d’êtres humains.

Il a ainsi souligné le besoin «de présenter la victime (enfant, migrant, refugié, etc.) de décrire son environnement (pays en guerre, zone de recrutement d’enfant soldats, absence de cadre éducatif, etc.), de situer le problème (esclavage moderne, trafic de personnes, travail des enfants, etc.) de donner les causes (ignorance, pauvreté, intérêt financier, etc.), de chercher les solutions possibles (appliquer la loi, campagne de sensibilisation, soutien financier à la victime) et de donner des perspectives (créer des centres d’accueil, renforcer les lois) ».

L’atelier a été par ailleurs une occasion de rappel du cadre juridique mauritanien de lutte contre l’esclavage, qui s’est renforcé durant ces dernières décennies, à travers d’abord l’abolition de la pratique en 1981, l’adoption de la loi de 2007 criminalisant les pratiques esclavagistes et la loi de 2015 qui qualifie l’esclavage de ‘’crime contre l’humanité’’ et l’instauration, en 2016, de trois Cours criminelles spécialisées dans la lutte contre l’esclavage.

Mohamed Diop