Kaédi : 2eme réunion du comité de pilotage du Programme SAFIRE

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Comite de pilotage élargi du Programme SAFIRE (COPIL) a tenu sa deuxième réunion 01 au 03 juin 2022 à kaedi pour faire le bilan des 3 premières années d’execution et se projeter pour le reste du programme.

Évoquant le bilan, le président du COPIL, Alassan Yale, a indiqué que malgré des résultats probants, certaines insuffisances son à noter notamment au niveau de la stratégie et des modalités d’intervention, au niveau du suivi-évaluation ainsi qu’au niveau de la gouvernance du programme. A ce dernier niveau, selon le rapport : « le programme souffrait d’une appropriation claire et explicite du niveau du MEFP et la présidence du COPIL restait à clarifier », notre présence ici aujourd’hui démontre si besoin est que cette assertion n’est plus d’actualité.

Sur la suite du programme, le président du COPIL a souligné l’opportunité de commencer à mettre en place une stratégie de sortie et de pérennisation dont les contours se dessinent déjà et appelle dans la même foulée, l’UE à reconduire le Programme SAFIRE pour une seconde phase.

En marge de la réunion, le COPIL a effectué des visites des réalisations du programme sur le terrain pour donner une idée concrète de ce qu’il a changé pour les populations-cibles.

Le SAFIRE est un programme de quatre ans ( 2019-2023) financé par l’union européenne et placé sous la tutelle du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de 14 ong (internationales et nationales) regroupées en trois consortia dont les leads sont : oxfam, gret et la croix rouge française.

L’objectif du programme est d’Augmenter l’insertion socio-professionnelle durable et décente à travers le soutien à la formation professionnelle et à l’accompagnement vers l’emploi ; Renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une meilleure prise en compte de l’environnement et une augmentation de la production Agro-Sylvo-Pastorale (ASP) ; et Promouvoir les complémentarités économiques et sociales entre territoires urbains et ruraux et les opportunités liées aux dynamiques migratoires.