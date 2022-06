Baccalauréat : l'Éducation nationale met à la disposition des candidats les épreuves des années passées

ALAKHBAR (Nouakchott) - Pour aider nos candidats au baccalauréat 2022, le ministère de l'Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif, en coopération avec la Direction des Projets Éducation et Formation et l’Agence Française de Développement, met à la disposition des candidats les annales des épreuves du baccalauréat des années précédentes, solutionnées par des professeurs qualifiés.

Cliquer ici pour acceder aux annales