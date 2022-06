Nouakchott : Les ‘’amis de Ghazouani’’ en conférence sur l'anti-communautarisme

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Coordination nationale des ‘’Amis de Ghazouani‘’ a organisé, le dimanche 19 juin 2022 à Nouakchott, une conférence publique sous le thème : « Non au communautarisme».

L’évènement a été placé sous le signe de l’unité nationale et du soutient au programme de société du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Les différents conférenciers Sidy Ould Wouheïriya, professeur de son état, Brahim Ould Habib, colonel de l’Armée à la retraite, Mahamoud Djibril Bah, journaliste et Wagne Adama, membre du mouvement se sont penchés sur les quatre volets du thème à savoir « unité nationale, réconciliation, lutte contre le discours de haine et projet du Président de la République pour les jeunes »

Prenant la parole à cet effet, le coordinateur national du mouvement, Diallo Amadou Goral a insisté sur « l’importance du maintien de l’unité nationale et de la cohésion sociale, prônés par le chef de l’État et sur le renforcement des liens fraternels entre les composantes ethniques du pays»

Le président d’honneur du mouvement Ali Mamadou Kane a exhorté les mauritaniens « adhérer davantage dans la dynamique de cohésion sociale, engagée par le président de la république et de combattre toutes formes de divisions dans le pays ».

Les représentants des jeunes et des femmes Abdoul Aziz Kane et Khatou Minth Cheick Dah ont invité les jeunes et les femmes à « s’impliquer davantage dans la lutte en faveur du vivre ensemble et pour une paix sociale durable.