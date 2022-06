Intempéries et dégâts agricoles à Djingué : Les agriculteurs appellent au secours

ALAKHBAR (Nouakchott) - Plusieurs agriculteurs à Djingué, dans la commune de Lexeïba (Gorgol- Sud), ont lancé un appel au secours, jeudi, à l’endroit des pouvoirs publics et des organismes humanitaires, suite aux « dégâts énormes sur les périmètres rizicoles causées par les pluies de la nuit du 19 au 20 juin 2022».

Dans un communiqué parvenu à Alakhbar, les agriculteurs ont expliqué que « sur les deux mille hectares mis en valeur cette année, plus de mille sont aujourd'hui submergés par les eaux de ruissèlement ou emportés par des flots sans épargner aucun espace. Alors que les champs étaient tous déjà mûrs et n’attendaient que le passage des machines moissonneuses qui sont déjà sur place », ont-ils indiqués.

« La cause du désastre ne vient pas du débordement du lit du marigot, la seule source d’irrigation, selon l’un des agriculteurs joint au téléphone, mais des torrents dévastateurs venus du nord du côté de Lexeïba I », ont-ils ajouté.

« La sueur de quatre mois de travaux pénibles et l'espoir de vaincre et de chasser la faim et la pauvreté du terroir qui était la seule ambition de ces vaillants travailleurs sont devenus des rêves d’hiver, ont deploré les agriculteurs. Qui pourrait mesurer l’intensité de cette déception et le déséquilibre moral qu’elle va entraîner dans la sous-région et en particulier chez ces pauvres agriculteurs ? »

Les signataires du communiqué :