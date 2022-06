Le laboratoire pharmaceutique français Biogaran lance ses activités en Mauritanie

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le laboratoire pharmaceutique français Biogaran, filiale du Groupe Servier et leader des médicaments génériques en France, a lancé, samedi à Nouakchott, ses activités commerciales en Mauritanie.

La ceremonie de lancement, tenue dans un hôtel de la place, a reuni des acteurs du secteur de la santé parmi lesquels le docteur Aboubacry Amadou BA ainsi que les équipes de Biogaran, dont le docteur Clément Buatois, chef de projet Marketing Médical de Biogaran en Afrique de l'Ouest et du Centre.

"Avec ce nouveau lancement, Biogaran poursuit son ambition de rendre les médicaments génériques de qualité accessibles à tous", a Biogaran dans un communiqué de presse.

En Mauritanie, "Biogaran a pour ambition d’accompagner et de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en matière d’accès aux soins essentiels de qualité en mettant à disposition des patients des médicaments génériques de qualité, accessibles à tous. Fabriqués à 50% en France et à 89% en Europe selon les standards européens les plus exigeants, les médicaments Biogaran délivrés aux patients de Mauritanie sont les mêmes que ceux que prennent chaque jour des millions de Français".

"Biogaran s’engage par ailleurs à assurer la disponibilité de ses médicaments en pharmacie et à s’appuyer sur sa robuste chaîne logistique pour éviter toute rupture et ainsi assurer aux patients la continuité de leur traitement. Les 11 médicaments Biogaran disponibles en Mauritanie, issus de 6 aires thérapeutiques différentes, seront distribués dans des pharmacies agréées par l’État et sont dotés d’un packaging inviolable, permettant d’attester de leur authenticité. Biogaran a pour ambition de mettre à disposition des patients 10 nouveaux médicaments chaque année."

Fondé en 1996, Biogaran s’est développé dans près d’une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis 2019 dont la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal ou encore la République Démocratique du Congo.