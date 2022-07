Université Sup'management Mauritanie : mise en place d’un comité d'auto-évaluation

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’Autorité Mauritanienne d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a supervisé, le mercredi 28 juin à Nouakchott, la mise en place d’un Comité de Pilotage d'Auto-Evaluation de l'Université Sup'management Mauritanie.

Le Comité de pilotage a été installé lors d'une cérémonie spéciale, tenue dans les locaux de l'université, en présence d'une délégation de l’Autorité Mauritanienne d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des représentants du Ministère mauritanien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du personnel administratif de l'université.

Sup'management Mauritanie est le premier établissement d'enseignement privé du pays à avoir mis en place son propre comité d'auto-évaluation et aussi la plus ancienne université privée de Mauritanie.