Sebkha : atelier d’éco- construction au profit des enfants

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’ONG MEC a animé jeudi a Sebkha un atelier d’éco- construction de support d’écriture et de lecture au profil des enfants des structures non formelles de la Commune, selon un communiqué parvenu à Alakhbar.

Etre plus proche des citoyens, adhérant au leitmotiv l’ONG MEC et l’Association des Jeunes pour l’Education et le Développement ont lancé hier le Programme Zira’a / Rémdé « Réussir en Milieux Défavorable ».

La première des activités du Programme « Aider les jeunes pour apprendre à apprendre à travers l’éco- construction » s’est déroulée à Kouva au profit de 87 jeunes filles et garçons.

En reconsidérant l’appellation « éducation environnementale » l’école doit tout bonnement et globalement se recentrer sur les enjeux de développement à savoir les Changements Climatiques, les Nouvelles Technologies et le Commerce surtout les redimensionner au niveau local.

L’activité s’est appuyée sur ces trois leviers pour attirer l’attention des jeunes à l’adoption de nouveaux comportements : Recycler pour réduire les déchets et consommer moins ;Tout en leur faisant construire des supports d’écriture et de lecture.