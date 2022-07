Nouakchott "danse" a la 15e édition de Assalamalekoum Festival

ALAKHBAR (Nouakchott) - La capitale mauritanienne Nouakchott a vibré, les vendredi et samedi 24 et 25 juin 2022, au rythme de deux méga concerts de musique dans le cadre de la 15e édition de Assalamalekoum Festival hip hop, organisé par Zaza Production pour promouvoir les cultures urbaines.

"Assalamalekoum permet de documenter le rap, d’accompagner les artistes mauritaniens et de favoriser les échanges interculturels et la circulation d’artistes africains et internationaux. C’est pourquoi nous parlons d’axes Nouakchott-Dakar, Nouakchott -Casa, Nouakchott-Bamako, Nouakchott Niamey, Nouakchott-Paris, etc.", a declaré à Alakhbar le promoteur du Festivale, Kane Limam dit Monza.

Outre les talents de la musique mauritaniens, le Festival a réuni d’autres artistes, réalisateurs et conférenciers venus du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso, du Ghana et de l’Afrique du sud.

15 ans après la première édition, Assalamalekoum Festival est devenu un événement annuel incontournable en Mauritanie. Dans un pays en manque d’espaces d’expressions de la jeunesse, le festival occupe une place centrale dans le paysage culturel.“

"Chaque année, on compte en moyenne des milliers de jeunes mauritaniens fidèles au rendez-vous, passionnés de musique et de cultures urbaines de façon générale”, a ajouté Monza.

Assalamalekoum Festival porte également de nombreux temps d’ateliers, de formations, de résidence et de conférences et beaucoup de rencontres valorisant la création et la professionnalisation des acteurs du milieu culturel.