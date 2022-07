Du foot et de la musique à la finale Inter Arena World Cup 2022, remportée par Diaguily

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’ambiance était électrique, le samedi 2 juillet au stade Inter aréna de Sebkha à Nouakchott. Il y avait du football : la finale Inter Arena World Cup 2022 (IAWC 2022) et un ballet d’artistes de musique, de théâtre et d’art plastique pour célébrer cette finale opposant l’équipe de Diaguily à celle de Djéolle.

L’évènement s’est déroulé en présence de Aboubacar Soumaré dit AKA, maire de Sebkha et de Souleymane Cisse, chef du projet Développement local à l’Agence Française de Développement (AFD), sponsor de la cérémonie de clôture de IAWC 2022.

Au sifflet final, Diaguily s’est imposée sur le score de 4 buts à 2 : un primer but de Demba Cissokho, sur penalty, et un doublé de Thierno Bakyoko, encore sur penalty puis grâce à un tir au fond des filets lors des prolongations durant lesquelles Fodeh Diara va inscrire le quatrième but de l’équipe vainqueur.

Djéolle a pu terminer le temps règlementaire sur un score équitable (2 -2 ) grâce à ses deux buts signés Thierno Ba et Daouda Diallo. Mais, elle n’a pas pu combler son retard durant les prolongations.

Finie la rencontre, la coupe a été remise à l’équipe de Diaguily par le maire de Sebkha Aboubar Soumare dit AKA qui a exprimé sa satisfaction d’avoir réussi à mobiliser la jeunesse autour du sport et de la culture.

«En cette année de Qatar 2022, nous avons décidé d’organiser une coupe du monde de foot sall, a dit le maire AKA à Alakhbar. La compétition était très intense et très intéressante. Nous avons pu réuni des équipes variées comme Atar, Mederdera et les deux finalistes Diaguily et Djéolle qui sont mauritaniennes et des équipes des communautés malienne, sénégalaise et togolaises établies dans notre pays. Nous étions ravis de rassembler toute cette jeunesse et de célébrer la diversité, le partage et le vivre ensemble »

Avant le coup d’envoi de la rencontre, plusieurs artistes (Cee Pee - Adviser – Abda Mc – Hamzo Bryn – Dioba Gueye) étaient descendus sur la pelouse pour galvaniser les supporters des deux équipes

Outre la musique, il y avait aussi du théâtre avec Le Groupe Sifa, de la danse, avec El Mina Crew, de l’humour avec Intello Kangado et de l’art plastique avec Basel Art.

Intervenant après ces différentes prestations, le représentant de l’AFD, Souleymane Cisse a indiqué à Alakhbar: « Nous sommes très heureux de soutenir cette cérémonie de clôture de Inter Arena World Cup 2022. C’est une belle initiative. L’AFD considère que le sport et la culture font partie du développement. Donc, c’est tout naturel, pour nous, de soutenir cette activité et d’accompagner le sport, l’intégration et la diversité au service du développement .»

Inter Arena World Cup 2022, ce premier évènement du genre en Mauritanie, a réuni, durant 6 semaines de compétition 64 équipes et environ 1.200 joueurs qui ont livré au total 128 matchs.

Mohamed Diop