Hadina RIMTIC : les 10 entreprises/startups bénéficiaires de AGRIENTREPRENEURSHIP PROGRAM

L’incubateur Hadina RIMTIC dévoile les 10 entreprises/startups qui bénéficieront de son AGRIENTREPRENEURSHIP PROGRAM (le premier programme dédié au développement de l’entreprenariat agricole et agroalimentaire en Mauritanie).





Le AGRIENTREPRENEURSHIP PROGRAM est réalisé en partenariat avec l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il vise à contribuer au développement de l’entreprenariat dans le secteur de l'agroalimentaire, à travers la promotion des solutions novatrices adaptées au contexte Mauritanien.





Les objectifs du programme :

- Accélérer le développement des start-ups et entreprises agricole et agroalimentaire en Mauritanie,

- Encourager, orienter et accompagner les jeunes pour capter les opportunités qui existent dans toute la chaine de valeur agroalimentaire,

- Donner aux acteurs du secteur les moyens de comprendre l’importance du numérique pour booster la productivité et l’inclusivité du secteur.

Pour ce faire, Hadina s’est associé avec plusieurs acteurs locaux et internationaux dans divers domaines liées à la thématique de l’entreprenariat agricole : ISET de ROSSO , Berytech (l’un de plus grand Tech-Hub du moyen orient spécialisé dans l’entreprenariat agricole).

Le programme est composé de plusieurs volets…





- Un programme d’accompagnement des entreprises/startups pour une durée de six (6) mois. Il s’agit de mettre la lumière sur 10 startups et entreprises exemplaires dans le domaine et les accompagner pour passer à une échelle supérieure(de productivité et d’accès au marché).

- Mise en place d’un centre d’information agricole « SMART AGRICULTURE CENTER » qui vise à utiliser des outils technologiques innovants pour accompagner les agriculteurs à accéder au marché, à l’information et à recueillir des données essentielles pour leur productivité : L’utilisation des drones et des plateforme électronique pour la commercialisation et l’analyse de données.

L’activité pilote « SMART AGRICULTURE CENTER» sera implémentée dans la région du Trarza, connue pour son potentiel et son dynamisme agricole important et en partenariat avec l’ISET de ROSSO.

A travers ce partenariat avec Hadina, la FAO s’attend à des résultats palpables qui ouvriront des perspectives louables pour de meilleures performances en termes de production et de productivité du secteur agricole et agroalimentaire.

Liste des entreprises/startups sélectionnées pour le programme :





- ANDI-AGRO.sarl(Njuman) : Transformation des produits de terroir en produits alimentaires enrichis, fortifiés en vitamines et minéraux (Farine fortifier, aliments pour les enfants,…),Nouakchott

- RIM-COMPOST : Valorisation et transformation des sous-produits de palmeraies en compost fertilisant organique, Adrar,

- BetaClic : Service d’identification et de traçabilité numérique du cheptel, Nouakchott

- Drone Services : prestation de service de collecte de données agricoles haute précision en en utilisation la technologie des drones, Nouakchott

- Rim agroecologie & services : Production des fruits exotiques (PAPAY).Gorgol,

- MoringAfrik : Transformation des produits à base de Moringa. Guidimagha

- Tekhaw N'guir Yokuté: Culture de légumes (poivron, piment,) ,Trarza

- K.D Agribusness : Transformation des produits de terroir(Karour) en aliment de betail, Gudimagha

- Waly-Aqua : Ferme piscicole, Gorgol

- Irrigation Caravan : Caravane mobile pour les agriculteurs.