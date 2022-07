Nouakchott : Lancement d’un projet de Promotion des Droits des Filles et des Femmes

ALAKHBAR (Nouakchott) - Un projet de Promotion des Droits des Filles et des Femmes et de lutte contre l’excision en Mauritanie (ADDFM) a été lancé, jeudi, à Nouakchott par l’Association pour la Défense des Droits de la Femme en Mauritanie, en présence de la chargée d'affaires à l'ambassade d'Allemagne, Goellner-Scholz Antje.

Le nouveau projet, financé par la République Fédérale d’Allemagne, vise à protéger l’intégrité physique des filles/femmes contre toute forme de pratiques traditionnelles néfastes (MGF en particulier) et à promouvoir les droits des femmes en Mauritanie, a indiqué la présidente de l’ADDFM, Oumoul Kheiry Kane.

« à travers ce projet, nous utilisons la culture locale pour vulgariser les droits de la femme et de la fille et coordonner avec les autres acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans la thématique », a-t-elle ajouté.

En présentant le projet et ses activités, la coordinatrice de ADDFM, Khadijetou Dia, a informé qu’il sera mis en place un mécanisme/une structure de prise en charge des cas de violations des droits de la fille et de la femme et seront vulgarisées les lois interdisant les pratiques traditionnelles contraires aux droits humains.

Elle a indiqué que le projet intègre des formations d’imams afin de vulgariser les droits des femmes et l’interdiction de l’excision auprès des hommes et de relais communautaires afin de sensibiliser les filles, femmes et jeunes hommes

La coordinatrice a aussi annoncé parmi les activités a réaliser l’dentification, la formation et la reconversion des exciseuses traditionnelles (AGR) qui redeviendront des défenseuses des droits de la fille/femme, a conclu la coordinatrice.