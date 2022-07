Réunion du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du plan de lutte contre le trafic d’être humain

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le comité interministériel chargé de la mise en œuvre du plan de lutte contre le trafic d’être humain et la protection des migrants s’est réuni, vendredi à Nouakchott, sous la présidence du premier ministre, Mohamed Bilal Messaoud.





La réunion a donné lieu à la présentation d’un exposé sur le niveau d’avancement de l’exécution du plan de lutte contre le trafic d’être humain, surtout les modalités d’application et les plans d’action de sa mise en œuvre.





Le premier ministre a donné les orientations nécessaires aux départements ministériels impliqués à l’effet de prendre toutes les des mesures réglementaires, administratives et financières permettant d’assurer l’opérationnalisation rapide de tous les mécanismes nationaux responsables de la lutte contre le trafic d’être humain, les séquelles de l’esclavage et de l’exploitation des migrants, des enfants et de tous les groupes vulnérables.