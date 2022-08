Comment résoudre le problème de l’éducation grâce au numérique en Afrique ?

1. Problématique Selon la banque mondiale

« Les enfants apprennent mieux et sont plus susceptibles de poursuivre leurs études lorsqu’ils commencent leur scolarité dans une langue qu’ils utilisent et comprennent »

L’un des grands défis en Afrique est que les pays sont multilingues enseigné donc en langue locale nécessite d’avoir :

- Des enseignants qualifiés dans toutes les langues du pays et ceci pour tous les niveaux

- Avoir une traduction du programme scolaire dans toutes les langues (tout en sachant que certaines langues locales ne s’écrivent pas ou non maitrisées)

- Dans certaines localités il existe plusieurs langues sans une langue commune parlé

2. Solution proposée par Kharankompe

Enseigné en langue locale ne veut forcément pas dire traduire (les écritures) le programme scolaire en langue locale.

Pourquoi ne tout simplement pas permettre aux enseignants d’expliquer les cours aux enfants dans une langue qu’ils comprennent ?

Pourquoi n’est pas produire tous les cours expliqués en langue locale par les meilleurs enseignants du pays et les rendre accessible dans des supports numériques à travers tout le pays ?

Pourquoi n’est pas filmé les cours des meilleures écoles et les rendre accessible aux écoles ayant un manque d’enseignants ?

L’objectif de Kharankompé est donc de répondre à ces questions en produisant tous les cours du système scolaire expliqué en locale et accessible sur des supports USB et application mobile.

A travers l’application les élèves ont accès :

- A tous les cours du programme scolaire expliqué dans leurs langues natales

- Des QCMs pour comprendre d’avantage les cours

- Un parrain pour chaque enfant (Pour ceux qui auront accès à internet)

Nous sommes donc à la recherche des enseignants du primaire pour produire les cours en :

- Soninké

- Hassaniya

- Poular

- Wolof

Vos conseils et aide sont les bienvenus.

Vous pouvez nous contacter au kharankompe@gmail.com