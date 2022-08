Nouakchott : Atelier de renforcement des capacités des ONG sur la lutte contre l’esclavage moderne

ALAKHBAR (Nouakchott) - Onze organisations de la société civile mauritanienne ont bénéficié, les 29, 30 et 31 juillet, d’une formation sur l’esclavage moderne et sur la promotion de l’État de droit, offerte par les ONG FreeSlave et IRA Mauritanie.

"Les formateurs ont procédé au diagnostic des facteurs favorisant l’esclavage moderne. Et pour mieux lutter contre le phénomène, ils ont aidé les participants à développer des activités et messages de plaidoirie auprès des autorités mauritaniennes sensées mettre en place un l’État de droit notemment le Gouvernement, les parlementaires et les élus locaux", a indiqué Dame Ba, représentant de FreeSlave en Mauritanie.

Il a ajouté que la formation vient aussi "renforcer l’engagement de la société civile mauritanienne autour de l’Alliance 8.7 qui est en alignement avec l’ODD numéro 8 relatif au travail décent. Au final, nous voudrions que chaque organisation participante réplique en son sein le contenu de la formation."

Quant au représentant de IRa, Nourdine Semeka, il a insisté sur " la necessité de renforcer la capacité des activistes et acteurs de la Société civile sur le terrain de la lutte contre l’esclavage moderne"

Les ONG FreeSlave et IRA Mauritanie avaient organisé une première formation sur la même thématique de lutte contre l’esclavage moderne en faveur de journalistes locaux.