Tékane de bénéficie d’une Centrale de Pompage Hydraulique, d’une Pharmacie Communautaire et d’un Jardin de Plantes Médicinales

ALAKHBAR (Nouakchott) - La ville de Tékane dans le sud-ouest de la Mauritanie est dotée d’une Centrale de pompage hydraulique, d'une Pharmacie Communautaire et d'un jardin de Valorisation des Plantes Médicinales, grâce à l'aide d'Aquitaine Afrique Initiatives (AQAFI) et de l’Association Contre la Tuberculeuse et les Maladies Endémiques (ACTUME) en partenariat avec l'Association Santé Tékane (AST), selon un communiqué parvenu vendredi a Alakhbar.

Les trois réalisations ont été inaugurées en présence des autorites administratives et locales du département dont le maire, le hakem et le député.

Selon le communiqué, "la centrale solaire de pompage agricole permettra l’augmentation de la productivité et réduira les coûts d’exploitation de la coopérative agricole FRAY-BROSSE tout en luttant contre la pollution et le dérèglement climatique. Cette troisième et dernière phase du projet a coûté 78 297 euros avec toutes les valorisations; les deux premières phases ont représenté un cout global de plus de 129 000 euros".

"La pharmacie communautaire facilitera l’accès aux soins pour tous, en faisant de la pharmacie communautaire un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges consacré à la santé des plus démunis. De même, il permettra d’améliorer la qualité des soins de santé grâce à une traçabilité des médicaments et assurera une prévention continue dans la commune. Pour sa réalisation il a fallu réunir la somme de 98 810 euros."

"Le jardin de plantes médicinales piloté par l’AST, quant à lui, a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la préservation de l’environnement, du patrimoine biologique et des savoirs locaux en matière dephytothérapie. Son objectif spécifique est de développer une filière de production et de diffusion de plantes médicinales dans la commune de Tékane. Sa mise sur pied a requis la somme de 49 500 euros".

Les donnateurs ont indiqué avoir investi, dans les 3 projets, un montant qui s’élève à 226 607 € soit 8 559 780 MRU.