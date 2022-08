La pêche artisanale : obstacles et perspectives

La pêche artisanale est l’une des activités socio- économiques les plus importantes. Elle est devenue un secteur d’emploi majeur pour une large frange de la population .En effet ,le port de pêche artisanale de Nouadhibou est considéré comme l’une des plus importants infrastructures de pêche .D’ailleurs ,ce port a connu de profonds changements en matière d’infrastructures de base en raison de progression des activités de pêche côtières et de pêche artisanale .Pour le développement des infrastructures du port de pêche artisanale, dans le cadre d’une coopération bilatérale entre La Mauritanie et le Japon visant à améliorer les conditions d’exploitation du port, l’appui du gouvernement a dynamisé son efficacité ,soutenant l’expansion des ses activités commerciales en vue de répondre aux attentes de la population .

La modernisation du port de pêche artisanale a accompagné l’amélioration des infrastructures de base qui souffraient d’une certaine saturation.

L’activité de pêche artisanale joue un rôle majeur dans le développement économique et socio-économique en contribuant à l’amélioration du niveau de vie de la population, parce qu’elle est devenue un secteur important au même titre que l’agriculture et la santé…

Nous devons nous ’interroger sur l’efficacité des actions menées et dédiées à la pêche artisanale, et d’envisager les obstacles et les perspectives pour une meilleure pêche artisanale durable et socialement équitable.

Mon souci principal étant d’arriver à mieux relever les défis auxquels ce secteur ,qui joue un rôle important dans le développement, est confronté.

Les obstacles de la pêche artisanale peuvent se résumer comme suit :utilisation de petites embarcations ouvertes avec des engins moins sophistiqués ,disposant rarement d’un moteur hors-bord et souvent absence de moteur en bord ,recours à des méthodes de pêche simples et non fiables pour un accès aux ressources halieutiques ,faiblesse des quantités de produit halieutique ,absence de machines de pont et d’appareils de navigation du poisson ,faible intensité de capital par unité de production en raison de moyen du capital financier par pêcheur et par unité de poisson débarqué ,manque de moyen pour enquêter ,recenser et identifier l’environnement socio- économique de l’exercice de la pêche artisanale ,maintien de la profondeur de l’eau du bassin d’amarrage ,,intrusion de bateaux de pêche industrielles dans la zone réservée à la pêche artisanale

il est nécessaire de mettre en place le comité de suivi qui devra constituer un espace de concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques des pêches artisanales au niveau du port de pêche artisanale .

Pour une meilleure action de réflexion et de concertation dans les processus d’élaboration et de la mise en œuvre des politiques du redressement de la pêche artisanale ,il est évident de :créer un comité de concertation et de suivi pour rendre les mesures prises en la matière plus concrètes et plus tangibles sur le terrain en matière d’application ,renforcer des capacités des organisations professionnelles afin d’aboutir sur des résultats viables pour faire face aux grands défis du secteur, renforcer des relations intersectorielles pour une meilleure intégration du secteur ,actualiser des données statistiques sur l’activité de la pêche artisanale pour mieux orienter les prises de décision.

Il est bien sur souhaitable, tant au plan économique que du point de vue des conditions d’exploitation et de traitement de produits des pêches halieutiques ,soient écoulées dans de bonnes conditions le trafic qui y transite, ce qui augmente d’autant la capacité offerte aux chalutiers.

Ainsi, pour garantir un développement portuaire durable, la recherche de l’excellence impose de plus en plus une vision pertinente visant à améliorer ce secteur afin de relever les défis majeurs auxquels est confronté …

Pour conclure, la pêche artisanale fait face à de nombreux défis socio-économique ,environnementaux et politiques auxquels est confronté le secteur de la pêche artisanale parce qu’elle est marquée par une exploitation des espèces halieutiques à forte valeur dans un environnement mondial marqué par une demande forte et croissante de production de produits halieutiques.

Le nombre de bateaux de pêche et d’usines de traitement de produit halieutique en activité ont augmenté au cours de ces dernières années .cette situation est la principale conséquence d’une nécessité impérieuse de régulation de l’accès ,de façon équitable et participative , aux ressources halieutiques d’une part, et la réponse adéquate aux exigences impératives du développement de ce secteur ,d’autre part…

A suivre…

Cheikh Ahmed Mohamed

Ingénieur.

Chef de Service Études et développement

Établissement portuaire de la baie du repos de Nouadhibou

E-mail cheikhahmedmohamed01@gmail.com