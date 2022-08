Décès de Moktar ould Dje

La famille Ardo Sêlo a appris avec consternation le rappel à Allah de Moktar ould Dje, chef traditionnel de la famille des Dowichs et fédéral de Kiffa.

C’est une très grande perte pour la Mauritanie et en particulier pour la région de l’Assaba. Nos familles ont toujours entretenu de très bonnes relations et Moktar y a contribué grandement, il était gentil, véridique et toujours disponible.

A sa famille éplorée, à ses amis et à tout le peuple mauritanien, SOW Abou Saidou adresse ces plus vives condoléances au nom de la famille Ardo Sêlo.

Inna lillahi we inna ileyhi rajioune.



Nouakchott 22 août 2022