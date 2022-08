Guinée: suspension temporaire des manifestations du FNDC contre la junte

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Front National pour la Défense de la Constitution en Guiné Conakry (FNDC) a annoncé, dimanche, la suspension temporaire de ses manifestations pour donner une chance à la médiation de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et des chrétiens de Guinée.



Dans un communiqué, le FNDC a expliqué que cette seconde trêve vise à "donner une nouvelle opportunité à la médiation de la CEDEAO".



Depuis samedi, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi a rencontré le président de transition guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, des coalitions politiques, la Société civile et des diplomates accrédités en Guinée.



La CEDEAO, qui plaide pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, veut réduire le délai de transition actuellement fixé à 3 ans par le colonel Mamadi Doumbouya qui a renversé le pouvoir de Alpha Condé le 5 septembre 2021.



Le Front National pour la Défense de la Constitution avait appelé à la mobilisation le lundi 29 août et le dimanche 4 septembre prochain pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel et pour condamner " les tueries commises par les autorités".

Cinq manifestants sont morts fin juillet et deux autres le 17 août.



Le Front exige aussi " la libération de manifestants détenus".



Le FNDC a toutefois menacé de reprendre les manifestations dès le 5 septembre prochain, jour marquant la commémoration du coup d'État contre le président, Alpha Condé.



Le front qui été dissous par les autorités de transition comprend des partis politiques et des organisations de la Société civile.