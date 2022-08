Intempéries : Trois morts et des dégâts matériels enregistrés en deux jours

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le comité ministériel chargé de la gestion des urgences, a publié le bilan des journées du 28 et 29 août 2022. Il fait état de trois (3) morts et de 27 habitations endommagées, par les pluies diluviennes, dans les quatre coins du pays.



Selon les bulletins n°28 et n°29 dudit comité, deux personnes sont décédées par noyade dans les localités de Sangrava et d’Aleg, situées dans la wilaya du Brakna. Le troisième décès a été signalé, dimanche, à Kaédi, dans la wilaya du Gorgol.



S’agissant des dégâts matériels, le bilan relève l’effondrement de 18 habitations, entre maisons et huttes dans le Hodh Chargui, au niveau des localités de "Medina Ajmane" et "El Wassiaa". Neuf autres huttes ont été endommagées dans la commune de Mederdra, wilaya du Trarza.



D’après des données publiées la semaine dernière par l’agence Alakhbar concernant le nombre décès, et sur la base des bulletins du ministère de l’intérieur, 22 personnes, dont 12 enfants ont perdu la vie au cours des quatre dernières semaines.



Les mêmes données officielles, montrent que les wilayas du Gorgol et du Guidimagha sont les plus touchées. Elles comptent respectivement 6 et 9 morts à la suite des pluies torrentielles.