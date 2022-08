Montée du niveau d’eau du fleuve Sénégal : le gouvernement planche sur un plan d'intervention d'urgence

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le premier ministre Mohamed Ould Bilal a présidé, lundi, une réunion du comité ministériel élargi chargé du suivi des crises et des catastrophes naturelles.



Au cours de la réunion, le comité technique a fait un exposé sur la montée du niveau d’eau du fleuve Sénégal ainsi que de l’état des barrages de Foum Gleita et Seguelil.



Selon l’agence mauritanienne d’information, le comité a recommandé de renforcer la coordination entre les différents départements ministériels concernés et les services techniques de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et cela, afin d’identifier la meilleure façon de gérer le niveau d’eau des barrages de Manantali et de Diama.



De plus, il a été demandé à ce que des plans d’urgence soient développés, dans les meilleurs délais, ce qui va permettre de réaliser la carte des premières zones d’intervention rapide. A cela s’ajoute la mise en place de services techniques de surveillance et d’alerte au niveau de la wilaya du Gorgol.



Toujours selon la même source, le comité interministériel a entériné la création de cellules de surveillance et d’alerte au niveau des zones menacées, plus particulièrement l’axe : Foum Gleita – Kaédi et l’axe Kaédi – Rosso. Ces zones seront aussi équipées de stations de surveillance de la situation hydrologique. Le rapport de cette surveillance sera inclus dans les bulletins quotidiens sur la situation générale du pays.



Le premier ministre a donné des directives aux départements ministériels concernés, afin que la coordination se fasse autour du comité technique de suivi des catastrophes, et d’élaborer des stratégies ainsi que des plans d’urgence. Enfin, le premier ministre a déclaré que le comité technique demeure en session ouverture, pour suivre la situation en permanence.