CICR : plus de 25 000 enfants restent introuvables en Afrique

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré que plus « 25 000 mineurs sont toujours portés disparus dans toute l’Afrique ». Selon le CICR, « sur les 64 000 cas de personnes disparus recensés par le CICR sur le continent, 40% sont des enfants.



Dans un communiqué, le CICR note que « l’Afrique compte plus de 35 conflits armés actifs » poussant « de milliers de personnes, y compris des enfants à traverser le désert du Sahara et la mer de la méditerranée en quête d’un lieu sûr et d’une vie meilleure ».



En outre, l’organisation indique avoir «permis de localiser et d’élucider le sort de 4 200 personnes et a réuni 1 200 familles dans toute l’Afrique ».



Le CICR précise aussi avoir « arrangé plus 773 000 appels téléphonique ou vidéo entre des familles séparées suite à un conflit armé, ou en proie à des situations de violence, de migration, de détention ou autres ».