Tchad : Arrestation de 84 militants du parti d’opposition les Transformateurs

ALAKHBAR (Ndjamena) – La police tchadienne a annoncé avoir arrêté 84 militants du parti les « Transformateurs », pour participation à « une manifestation non autorisée », « trouble à l’ordre public et attroupement non autorisé par le ministère de la sécurité publique ».



La police a indiqué sur sa page Facebook, que les militants arrêtés, sont mis à sa disposition, pour les besoins de l’enquête.



De son côté, le parti d’opposition présidé par Succès Masra, dénonce « l’arrestation injuste » de ses militants, exigeant « leur libération immédiate et sans condition ». Selon les Transformateurs, « le temps de l’intimidation des citoyens tchadiens est révolu ».



Le parti qui a boycotté les assises du dialogue national inclusif, qui a démarré depuis deux semaines, maintient son appel à manifester samedi 3 septembre.



Aux côtés d’organisations de la société civile et de partis politiques, 18 groupes armés ont également boycotté le processus de dialogue. Ils protestent contre la non-satisfaction de leurs demandes, dont l’engagement du conseil militaire à ne pas participer aux élections, et la révision de la composition de la commission nationale en charge du dialogue.