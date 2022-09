Lancement du troisième Forum sino-arabe

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le troisième Forum sino-arabe pour la réforme et le développement s'est tenue jeudi en vidéo conférence, avec la participation de plus de 20 experts et chercheurs de Chine et des pays arabes.

Le forum est organisé par le ministère chinois des Affaires étrangères en collaboration avec le Centre d'études sino-arabes pour la réforme et le développement.

L’objectif est de promouvoir le développement conjoint des deux parties dans le cadre de l'Initiative mondiale pour le développement.

Les participants se sont engagés à faire avancer l'initiative de développement mondial » et « l'engagement en faveur d'un développement axé sur l'innovation et la réalisation d'un développement fort, vert et sain ».

L'envoyé spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, Zhai Jun a déclaré que l'initiative œuvre pour un développement mondial équilibré, coordonné et inclusif et pour l’accélération de la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

Il a par ailleurs rappelé que la Chine a été le plus grand partenaire commercial des pays arabes au cours des dernières années. L'année dernière, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a avoisiné les 330 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 37% .

Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Khalil Ibrahim Al-Thawadi, a lui salué les efforts chinois visant l'accélération de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

Les première et deuxième sessions du Forum sino-arabe pour la réforme et le développement s’étaient tenues respectivement en 2018 et 2019.