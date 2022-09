Mauritanie : soutient français en faveur de la sécurité alimentaire

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français, a octroyé 2 400 000 euros d’aide aux organisations Programme Alimentaire Mondial, Action Contre la Faim, GRDR et Croix Rouge afin d’intervenir face à la crise alimentaire qui touche notamment les wilaya du Guidimakha, du Gorgol et du Hodh el Chargui, selon un communiqué de l’Ambassade de France à Nouakchott, parvenu jeudi à Alakhbar.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’Aide Alimentaire Programmée, l’outil financier du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français.

Au titre de cet instrument financier, ce sont 4 850 000 euros qui, en quatre années (période 2018-2021), avaient déjà été accordés par la France en faveur de la sécurité alimentaire des Mauritaniens.

Le gouvernement mauritanien a, de son côté, mis en place au printemps 2022 un Plan National de Réponse visant à atténuer les impacts du déficit pluviométrique avant et pendant la période de soudure qui cette année a été particulièrement précoce.

L’Agence Française de Développement a contribué à hauteur de 2,5 millions d’euros aux transferts en espèces, mis en œuvre par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, visant à atténuer le choc de la soudure en 2022.

L’Ambassade de France a souligné enfin que cette aide s’inscrit en complément de l’initiative pour la sécurité alimentaire des pays les plus vulnérables, baptisée FARM (Food & Agriculture Resilience Mission) et présentée par le Président Emmanuel Macron aux chefs d’État et de gouvernement du G7 lors d’un sommet extraordinaire à Bruxelles, le jeudi 24 mars dernier.