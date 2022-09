Banque mondiale: la crise climatique pourrait appauvrir des millions de sahéliens

ALAKHBAR (Nouakchott) - 13,5 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté au Sahel d’ici 2050, du fait des chocs liés au changement climatique, si des mesures urgentes en matière d'adaptation ne sont pas mises en place, a alerté la Banque mondiale dans un rapport, publié lundi.

Le document de 119 pages, intitulé : « Rapport national sur le climat et le développement » indique aussi que le PIB des pays du Sahel pourrait enregistrer une baisse allant jusqu’à 11,7 % d’ici 2050 rien qu’en raison d’une pénurie d’eau liée au changement climatique.

Pour faire face à cette situation de crise climatique assortie d’insécurité alimentaire, la Banque mondiale a formulé des recommandations visant à accélérer la croissance et à prioriser l’adaptation climatique au Sahel.

Parmi les recommandations, le rapport demande d’accroître les capacités institutionnelles par la mise en place de bases institutionnelles qui sont essentielles pour le développement et pour une action climatique efficace

Le rapport propose aussi l’augmentation du financement de l’action climatique et gérer les risques climatiques en renforçant la résilience financière des gouvernements face aux catastrophes naturelles.

Il faudra également favoriser l’accès à l’énergie et cuisson propre en adoptant des plans nationaux d’électrification, en incluant la cuisson propre dans l’agenda climatique de la région du Sahel et en augmentant le financement public et privé pour la cuisson propre

Le rapport note en même temps le besoin d’assurer le financement d’universités ou de centres de recherche régionaux spécialisés favorisant l’éducation à la gestion des paysages en tenant compte du changement climatique.

Le rapport recommande encore le développement de systèmes de collecte de données et d’évaluation des risques, par exemple sur l’hydrologie des bassins hydrographiques ou les risques climatiques des établissements informels.