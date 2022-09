New York: Le chef de la diplomatie mauritanienne rencontre le SG de l’ONU

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, s’est entretenu, lundi à New York, avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rapporté l’Agence Mauritanienne d’Information – AMI.





Les deux parties ont discuté des défis internationaux actuels et des moyens d’y faire face, en particulier pour les pays du Sahel.





Le Secrétaire général a également apprécié les efforts déployés par la Mauritanie dans la sous-région pour promouvoir la paix et la sécurité.





Il a également salué le rôle du pays dans l’atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 et de la crise alimentaire mondiale, et sa disponibilité constante à accueillir des réfugiés et à atténuer les crises humanitaires.





La rencontre s’est déroulée en présence de Sidi Mohamed Laghdaf, représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, de Hajj Ould Lehbib et de Mariam Sow, conseillers à la mission mauritanienne à New York.