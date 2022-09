Un Mauritanien, nommé ambassadeur du Comité d'Organisation du Forum des BRICS+

ALAKHBAR (Nouakchott) - Hamady Abdoul Razak Sy, un jeune membre de la société civile mauritanienne, a été nommé ambassadeur du Comité d'Organisation du Forum Municipal international des BRICS+, un événement commercial annuel qui se tient du 24 au 26 novembre 2022 à Saint-Pétersbourg, en Russie, et qui réunit des pays d'Amérique latine, d'Asie, et d'Afrique, selon un communiqué du Forum parvenu mercredi à Alakhbar

A ce titre, indique le communiqué, Hamady Abdoul Razak Sy est « habilitée à négocier avec les pouvoirs publics, les organisations commerciales et non commerciales, les organismes publics et les Organisations Non gouvernementale de la République Islamique de Mauritanie dans le cadre de l'organisation et de la participation des personnes morales et physiques au Forum».

Le Forum Municipal international des BRICS+ à pour objectifs d'augmenter des flux d'investissement et d'import-export et de développer et mettre en œuvre des projets sociaux et humanitaires.

« Pour la première fois cette année, les entreprises et les régions ont une occasion unique de présenter leurs produits, projets d'investissement, réalisations de développement socio-économique, culturel, scientifique et industriel sur le site d'exposition du Forum», a declaré le jeune mauritanien.

Sont attendus à cet évènement des représentants de ministères et départements de différents pays, ainsi que de grands hommes d'affaires, des personnalités publiques et de nombreux représentants de différentes communautés.