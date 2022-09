Le RPM dénonce la divulgation d’une correspondance privée d’un journaliste

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Regroupement de la presse mauritanienne (RPM) a condamné à travers un communiqué diffusé samedi l’acte du délégué de l’Agence Taazour qui a divulgué une correspondance privée avec le journaliste Hanafi Ould Daha du site d'information Taqadoumi.



Selon le RMP, l'Agence a publié le contenu de la correspondance sur sa page officielle faisant croire à l'opinion publique d'une tentative de chantage de la part du journaliste.

Le RMP a qualifié l’acte "d'atteinte à la confidentialité de la correspondance. "



Le RPM a rappelé dans ce contexte "la nécessité de respecter le droit des media et des hommes de presse de publier et de commenter les informations conformément aux règles d’éthique et de déontologie".



Le Regroupement de la presse mauritanienne est fondé en 2020 et dirigé par le journaliste Ahmeddou Ould Telmidi, du groupe de presse Essahara.