Burkina Faso : 10 morts dans une attaque armée

ALAKHBAR (Nouakchott) - Au moins 10 personnes, pour la plupart des militaires, ont été tuées dans une attaque armée dans une localité de la province de Soum, dans la région du Sahel, au nord du Burkina Faso, ont rapporté des sources sécuritaires.

L'attaque a également fait plusieurs victimes, selon l’AFP.

L'attaque qui a ciblé un convoi escorté par l'unité du 14e régiment transportant des vivres destinées aux populations de la commune de Djibo dépendant de la province de Soum.

Depuis 2015, le Burkina Faso subit des attaques de groupes armés qui ont fait des milliers de morts et près de deux millions de déplacés.

Et selon des chiffres officiels, plus de 40 % de la superficie du pays n'est plus contrôlée par l'État.