Rentrée scolaire: Le président Ghazouani félicite la famille éducative

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a félicité lundi à travers Twitter la famille éducative a l'occasion de la rentrée scolaire coïncidant avec la première année de mise en place de l'École républicaine.

« Avec la rentrée scolaire, l'École républicaine entre dans sa première année, a écrit le président. C'est l'occasion de féliciter toute la famille éducative et de souligner la poursuite du travail pour la mise en place d'un système éducatif hautement efficace. Nous sommes conscients des défis et nous sommes déterminés à les relever afin de réaliser notre rêve d'une école républicaine inculquant des valeurs de fraternité et d'égalité. »