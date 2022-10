Enseignement : Des syndicats dénoncent le mutisme face à leurs revendications

ALAKHBAR(Nouakchott) - La coordination des syndicats de l'enseignement fondamental et secondaire a dénoncé jeudi "la politique de sourde oreille du Ministère de l'Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif face aux revendications légitimes des enseignants."

La coordination, qui regroupe neuf syndicats d'enseignants, a mis en garde le Ministère contre une perturbation scolairequi pourrait être engendrée par cette politique.

La coordination "exige une réponse sérieuse et immédiate de sa requête adressée au ministère de l'Éducation nationale et de la Réforme de l'Éducation depuis la dernière rentrée scolaire, à savoir notamment une hausse de salaire et de primes.