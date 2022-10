L’Allemagne et la Mauritanie œuvrent pour un partenariat égalitaire (Ambassadrice)

ALAKHBAR (Nouakchott) – « C’est dans un esprit de partenariat sur un pied d’égalité que l’Allemagne et la Mauritanie œuvrent ensemble pour la paix, la stabilité, le développement durable, la cohésion sociale et la prospérité partagée », a déclaré l’Ambassadrice d’Allemagne à Nouakchott, Isabel Hénin, mardi 4 octobre, à l’occasion du 32ème anniversaire de l’unité allemande.

Elle a ajouté que "cette coopération se joue à plusieurs niveaux : bilatéral et régional, y compris au profit du G5 Sahel, par le biais de la Coalition et de l’Alliance Sahel, ou encore à travers l’Union Européenne et les Nations Unies."

La diplomate a aussi indiqué que "la coopération bilatérale constitue un pilier très important de nos relations. Elle suit les orientations stratégiques, comme la SCAPP et le ProPEP et porte, sans s’y limiter, sur trois pôles d’intervention prioritaire convenus entre nos deux gouvernements. A savoir:

- la protection de l’environnement,

- la bonne gouvernance et la cohésion sociale et

- le développement économique durable, la formation professionnelle et l’emploi."

Isabel Hénin a par ailleurs souligné que "l’Allemagne connaît bien les enjeux de sécurité alimentaire auxquels la Mauritanie et la région du Sahel font face et elle y répond, en toute solidarité, que ce soit par des actions bilatérales comme par le financement de projets menés sous l’égide des Nations Unies ou de l’Union européenne."