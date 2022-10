Les petits producteurs du Brakna et du Gorgol plaident pour la sécurisation de leur terres

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Collectif des paysans agropasteurs des régions du Brakna et Gorgol (Sud) a réitéré, jeudi en conférence de presse à Nouakchott, son plaidoyer pour la sécurisation des terres agricoles des petits producteurs et la promotion de l’agriculture familiale.

Rappelant d’abord les difficultés des petits producteurs, le Collectif a indiqué que l’agriculture familiale est en perte de vitesse due à la faiblesse des moyens des petits producteurs et d’un modèle de développement de l’agriculture qui ne protège pas leurs intérêts fonciers.

Il a souligné aussi que les femmes et les jeunes qui contribuent très fortement à l’économie locale, voire nationale, à travers la production de légumes et de fruits, se heurtent à des difficultés de trouver de la terre sécurisée et de financements, faute d’acte de propriété.

Le Collectif a encore expliqué que les bailleurs de fonds et partenaires de la Mauritanie sont souvent réticents pour accorder des investissements conséquents aux organisations productrices de femmes et de jeunes, parce qu’elles occupent des terres qui ne sont pas sécurisées juridiquement.

Cette situation, a noté le Collectif, entretient la vulnérabilité des plus démunis et entraîne de plus en plus des conflits et litiges fonciers dans le milieu rural.

Comme solutions aux problèmes cités, le Collectif des paysans agropasteurs des régions du Brakna et du Gorgol a exprimé le souhait que les Coopératives féminines maraichères qui occupent des terres non litigieuses puissent bénéficier d’une concession, ne serait-ce que provisoire pour travailler dans des conditions susceptibles de sécuriser leurs périmètres et d’inciter les bailleurs de fonds et les institutions financières publiques et privées à leur accorder des financements conséquents.

Il a demandé aussi que les Bureaux du Foncier (BAF) soient ouverts et fonctionnels dans les deux wilayas du Brakna et du Gorgol.

Le Collectif voudrait également que l’arrêté conjoint du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministère des Finances sur la question soit élaboré et signé pour relancer le processus de régularisation des propriétés des producteurs ruraux.

La conférence de presse est intervenue 24heure après une première rencontre de plaidoyer pour la même cause à la Primature réunissant la directrice de Cabinet du Premier Ministre et ses conseillers chargés respectivement de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, des élus locaux et personnalités influentes des deux régions et des représentants du Réseau des Organisations sur la Sécurité Alimentaire (ROSA) et de la Plateforme Multiacteurs.