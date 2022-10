Tasiast fait un don de matériel médical à Nouadhibou et Inchiri

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le 21 juillet et le 4 octobre derniers, TMLSA a procédé au don de deux conteneurs de matériel médical au profit des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et de l’Inchiri respectivement, selon un communiqué de Tasiast parvenu, vendredi, à Alakhbar



Selon le communique "cet important projet d’un montant de 24 millions d’Ouguiyas MRU (équivalant à 630 000 USD) vise à l’amélioration du service médical avec une attention particulière à la réduction de la mortalité de la mère et de l’enfant.



Il permet le renforcement des capacités médicales et sanitaires des structures bénéficiaires en matière d’équipement, et la formation technique, notamment sur la prise en charge des enfants à la naissance. Il contribue ainsi à une amélioration de la qualité des soins dispensés aux communautés locales.



Depuis le début de ce partenariat en 2012, treize conteneurs de 40 pieds chacun, d’une valeur moyenne de 15,2 millions d’Ouguiyas MRU (équivalant à $400 000 US), ont été acheminés en Mauritanie. Ils ont depuis lors permis la distribution d’équipement et de consommables médicaux dans quarante-et-une structures sanitaires présentes dans huit régions du pays. Un volet de renforcement des capacités du personnel médical a quant à lui permis la formation de 70 sages-femmes pour la prise en charge des nouveau-nés dès leur naissance.



Ces deux nouveaux conteneurs de matériel médical en provenance des Etats-Unis ont été récemment distribués aux régions de Nouadhibou et Inchiri. Le dernier conteneur, destiné aux structures sanitaires d’Akjoujt et Benichab, a été officiellement remis par M. Brahim M’Bareck, Président de TMLSA, et les membres de l'équipe en charge des Relations Communautaires, au Secrétaire Général du Ministère de la Santé lors d’une cérémonie célébrée ce 4 octobre à Akjoujt.



Dans la composante sanitaire de ses investissements communautaires, TMLSA a investi un montant cumulé de 201 millions d’Ouguiyas MRU (Eq à $5,3 millions USD), réaffirmant ainsi son ferme engagement à soutenir la santé de la population Mauritanienne."