Suppression des visas diplomatiques et de service entre Nouakchott et Malabo

ALAKHBAR (Nouakchott) - Nouakchott et Malabo ont signé lundi soir un accord de Suppression des visas d’entrée et de sortie des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre leur deux pays respectifs.

L’accord a été signé par le ministre mauritanien des Affaires étrangères Mohamed Salem Merzoug et son homologue equatoro-guinéen, Siméon Oyono Esono Angue.





Les deux ministres ont signé aussi un autre accord-cadre de coopération économique, commerciale, culturelle et scientifique.

Cet accord prévoit la création d’une commission mixte de coopération pour assurer la mise en place de recommandations visant le renforcement et le développement de leur coopération.

Les deux parties ont paraphé un troisième accord concernant l’institution d’un règlement intérieur définissant les mécanismes d’action de cette commission.

Nouakchott et Malabo ont également signé un mémorandum d’entente sur les consultations diplomatiques permettant une coordination de leurs positions sur les questions régionales continentales et internationales.