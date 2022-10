Mauritanie : Sensibilisation sur les lois sur la traite des personnes

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Commissaire mauritanien aux Droits de l'homme, à l'Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a lancé, jeudi à Nouakchott, une campagne de sensibilisation sur les textes de loi relatifs à la traite des personnes, à l'esclavage, à la discrimination et à la torture.

La sensibilisation s'inspire du discours du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à Ouadan dans lequel il a appelé à « bannir l'injustice et à asinaire les discours et les comportements des préjugés et stéréotypes », a-t-il dit.

Le Commissaire mauritanien aux droits de l'homme a ajouté que la campagne de sensibilisation coïncide avec le lancement de l'École républicaine, "qui vise à renforcer les efforts du gouvernement visant à redonner à nos établissements d'enseignement leur rôle de vecteur des valeurs républicaines et de pilier de l’unité nationale.