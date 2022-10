Guérou : lancement d’une campagne de communication sur la Consommation locale

Dans un contexte international et national de développement tourné vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural, l’agriculture et la pêche durable, le consortium composé des ONG Ecodev, Amad et Actions met en œuvre un contrat de service pour l’Union européenne.



Ce contrat porte sur une campagne de communication ayant pour objectif de sensibiliser la population mauritanienne urbaine et rurale sur l’importance de la consommation locale et de l’alimentation équilibrée d’un point de vue nutritionnel.



D’une durée de 6 mois, cette campagne de communication média et hors média est lancée à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. L’Union européenne se joint ainsi au Ministère de l’Agriculture, à la FAO et au PAM pour la célébration de cette journée ce dimanche 16 octobre 2022 à Guérou.

La campagne va se décliner comme suit :



- Campagne média en 2 volets mettant en avant l’importance de la consommation locale au niveau de la santé et l’illustration des qualités nutritives des aliments locaux (spot TV, spot radio, affichage urbain, réseaux sociaux, capsules vidéo).



- Caravane de sensibilisation auprès des communautés locales dans les villes suivantes : Rosso (Trarza), Boghé (Brakna), Kaédi (Gorgol), Sélibabi (Guidimakha), Néma et Kiffa (Hodh Gharbi et Assaba) dans la période allant du mois de décembre 2022 au mois de février 2023 pour mettre l’accent sur le choix, l’importance et les valeurs nutritives des produits alimentaires mauritaniens.