Si je deviens le directeur général du Port de pêche artisanale de Nouadhibou.

En préambule, je dirai que les conditions actuelles d’exploitation du port de pêche artisanale de Nouadhibou ne permettent pas d’écouler dans de bonnes conditions le trafic qui y transite.

Les infrastructures du port sont ,dans leur ensemble ,assez dégradées pour diverses raisons :importance des chocs d’accostage ,corrosion de certaines parties des bétons et des aciers ,défaut d’entretien des quais ,manque de responsabilité ,corruption absolue ,népotisme ,détournements des fonds …

Cependant certaines de ces dégradations ne nécessitent pas encore de mesures d’urgence. Faut –il pour autant attendre celle-ci ?

Différer une décision à l’égard de ces quais s’expliquerait ici par une réflexion sur l’organisation portuaire que je propose qui pourrait justifier ,à court ou moyen terme ,leur abandon ou leur disparition au profit de nouveaux quais ,la réparation des anciens constituant en ce cas un investissement inutile ou inadapté. Dans le cas contraire, des travaux de sauvegarde sont indispensables car l’état de dégradation des installations actuelles ne permet plus d’accepter un risque qui peut entrainer non seulement la ruine totale ou partielle des quais d’accostage mais, plus grave, un danger pour les personnes et les matériels concernés par l’exploitation de ces quais.

Face à cette situation irresponsable et inadmissible ,je m’engagerais ,si je deviens le directeur général du port de pêche artisanale à rétablir les profondeurs des quais ,en dégageant celles-ci des débris et épaves de toutes sortes qui s’ y sont accumulés ;reconstruire des dispositifs d’accostage et d’amarrage dont la disparition progressive est un facteur d’aggravation de la dégradation continue à laquelle sont soumis tous les quais du port ;et établir des listes précises des quais d’accostage dont la réparation est indispensable et urgente, en définissant pour chacun le type de réparation le plus approprié.

Hiérarchiser les priorités

J’ai examiné l’ensemble des infrastructures du port de pêche artisanale afin de hiérarchiser les priorités .Ces infrastructures se répartissent en deux catégories selon leur état de dégradation :ceux dont la réparation est impérative pour des raisons de sécurité des biens et personnes et dont la ruine complète mettrait le port dans une situation difficile ,augmentant le cout des travaux d’intervention ,d’une part, et ,d’autre part ,ceux pour lesquels la situation actuelle peut être tolérée ,en attendant de savoir si des développements ultérieurs du port ne les condamneraient pas ,rendant ,comme dit tantôt ,toute réparation inappropriée et inutile.

Mon souci principal sera d’arriver à mieux gérer un établissement qui souffre d’une certaine saturation au niveau de ses infrastructures.

Face aux défis majeurs auxquels le port de pêche est confronté ,je m’engagerais à coordonner et superviser l’ensemble des opérations de réparations et de sauvegarde des quais d’accostage ;à assumer la responsabilité de leur organisation et de bon fonctionnement ,avec la détermination intraitable d’atteindre les objectifs fixés selon ma propre conception technique adoptée devant le conseil d’administration et le conseil de surveillance ;à viser toujours un développement économique optimal du port car la recherche de l’excellence est un impératif pour qu’il devienne un pôle économique fiable, à veiller à la bonne éthique des décisions prises sur le domaine portuaire ;à proposer de plans d’actions ambitieux ;contribuer à l’élaboration du projet de développement des infrastructures et à sa mise en œuvre ;organiser l’entretien et de la maintenance à travers des conceptions techniques pertinentes ;élaborer, suivre et contrôler les budgets de façon responsable afin d’assurer leurs équilibres ,éviter les détournements des fonds .

Le port de pêche artisanale est devenu une source majeure d’emploi pour une large tranche de la population, il est considéré comme une des plus importantes infrastructures du secteur.

Si j’en deviens le directeur général, la première action que je mènerais serait de mettre en place un comité permanent de suivi qui constituera un espace de concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques idoines ; et pour une meilleure action de réflexion et de concertation dans les processus d’élaboration et de mise en application des conceptions techniques du redressement du port.

Pour y arriver ,je m’engagerais à lancer une plateforme pour le suivi des embarcations de pêche artisanale via balise satellitaire .Un tel dispositif permet de savoir à tout moment où se situe chaque embarcation et de renforcer ainsi la surveillance des activités du secteur. Je m’engagerais à solliciter auprès du ministre des Pêches et de l’économie maritime la mise en place d’un conseil de surveillance avec mission de fixer la politique générale du port et de contrôler les décisions du conseil d’administration .Conseil composé du ministre des Pêches qui en en assure la présidence et du président de la zone franche de Nouadhibou.

Dès ma prise de fonction, je m’attèlerai à composer un staff soudé à mes vues, réunissant ainsi autour de moi des qualités et des ressources convaincues par la volonté du changement ;à apporter une vision claire ,pertinente et approfondie afin d’orienter les équipes dans la même direction du redressement ;et, donnant du sens à notre travail d’équipe ,à développer un esprit de responsabilité pour atteindre les objectifs fixes.

Susciter et entretenir la confiance en soi et en ses collègues, voilà la condition essentielle à un élan fort au sein du personnel du port pour une mise en place rapide des actions, résultats concrets à la clé.

En draguant le sable accumulé, pour assurer l’entrée et la sortie des chalutiers, le maintien de la profondeur d’eau du bassin d’amarrage et de la voie de navigation est une condition impérative au fonctionnement d’un port de pêche artisanale.

Or celui de Nouadhibou est confronté de manière inévitable à l’ensevelissement, sous les effets cumulés des vents dominants du Nord qui y déposent le sable du désert et des fines particules qui y pénètrent aux environs de la laisse .C’est aujourd’hui le défi majeure qui nous est opposé.

Dès ma prise de fonction en tant que directeur général ,je m’engagerai à élaborer un programme de dragage d’envergure adéquate ,sur la base, d’une part, d’une appréciation ,par des mesures périodiques de la profondeur d’eau ,des tendances et du volume de l’accumulation de sable et, d’autre part, de l’analyse des caractéristiques de cette accumulation ,volume annuel accumulé ,nature du sol ,localisation des points d’accumulation ,vents et courants marins…

Le but des mesures de profondeur est de connaitre d’un point de vue quantitatif, la profondeur de la surface du fond marin afin d’établir des variations de la profondeur au fil des ans .L’envergure de ces mesures qui doit également comprendre ,outre les mesures effectuées dans le bassin d’amarrage et la voie de navigation ,des mesures topographiques aux environs des lignes de rivage sur la zone côtière .L’accès direct à quai de bateaux de pêche de 7 m de tirant d’eau implique donc un dragage généralisé dont le cout est notable.

Il convient de l’étudier précisément et cette étude pourrait être intégrée au sein d’une réflexion globale sur l’aménagement et le développement de la zone portuaire dans mon programme de redressement.

Je m’engagerai ainsi à organiser également la récupération des huiles de vidange usées, via deux camions pour récupérer les déchets solides et trois citernes tractables pour les autres, ainsi qu’à construire deux stations d’épuration des eaux usées pour le marcher au poisson .Je m’engagerai en outre à développer des enquêtes par recensements et un audit afin d’identifier l’environnement socio-économique de la pêche artisanale.

Équipements indispensables

Vous conviendrez avec moi que le secteur de la pêche artisanale est un formidable secteur d’emploi ,participant à la réduction du chômage et au renforcement de la sécurité alimentaire .Cette importance sociale et économique justifie l’attention particulière que lui accordent le chef de l’État et le Premier ministre dans les politiques ,stratégies et programmes de réformes afin de faire émerger la Mauritanie dans tous les domaines liés au développement durable.

Je m’engagerai par ailleurs à mobiliser des financements pour équiper le port de tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement ,notamment cinq usines de production de glace ,divers entrepôts frigorifiques modernes ,des magasins pour les amateurs et mareyeurs ,des locations pour les professionnels de la pêche artisanale, deux gigantesques halles modernes pour les produits de celle-ci et trois ateliers de réparation de pirogues…

La halle aux poissons que je propose comptera un espace d’exposition et de vente réfrigéré ,une salle de réception pour l’identification et le pesage des produits ,une salle d’allotissement et d’expédition ,des chambres froides ,un comptoir d’agréage du poisson et un bureau vétérinaire .On entend ainsi les objectifs centraux de cette infrastructures de commercialisation :améliorer la qualité ,valoriser le produit ,assurer la fluidité et la transparence des transactions commerciales.

Dans cet esprit, la chaine de froide sera étroitement liée à toute une formation dispensée aux pécheurs pour leur permettre de vendre leurs produits non seulement sur le marché local mais aussi sur les marchés sous-région aux et internationaux grâce à des normes de qualité bien inculquées et maitrisées.

Outre l’augmentation substantielle des capacités d’approvisionnement des ressources halieutiques au niveau international, cela permettra aussi d’améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs.

Mon souci principal est de mieux gérer un établissement qui souffre d’une certaine saturation de ses équipements .Ma conception technique vise à accroitre la production nationale par un fonctionnement optimal du port satisfaisant la demande et assurant le développement de toutes les activités liées à la pêche artisanale .Cette conception est basée sur trois principes fondamentaux : compétence technique, professionnalisme et sens des responsabilités…

Cheikh Ahmed Mohamed

Ingénieur

Diplômé de l’université technique d’Etat d’Astrakhan en fédération de Russie

Diplômé du Sénégal en froid

Chef du service d’études et développement

Etablissement portuaire de la baie du repos

Responsable du bureau d’études BE MEGELEC NDB

Nouadhibou

Mauritanie

E-mail

cheikhahmedmohamed01@gmail.com