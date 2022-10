Sénégal : la Société civile demande au Président de ne pas faire un 3e mandat

ALAKHBAR (Nouakchott) - Plus d’une dizaine d’organisations de la société civile sénégalaise ont signé jeudi une lettre ouverte adressé au président Macky Sall lui demandant ne pas présenter à un troisième mandat.

“Vous-même, Monsieur le Président avait dit et répété à maintes occasions, avant votre réélection en 2019 que vous n’aviez pas la possibilité de faire plus de deux mandats consécutifs, vous l’avez même clairement indiqué dans votre ouvrage, « Le Sénégal au cœur – 2019 » en précisant à la page 165 : « Et me voici de nouveau devant vous en vue de solliciter votre confiance pour un second et dernier mandat »”, ont indiqué les signataires.

“Nous vous rappelons vos déclarations très fortes permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », verrou constitutionnel relatif à la limitation des mandats présidentiels à deux”, ont-ils ajouté.

Les signataires ont rappelé que partout en Afrique, les conséquences d’un « forcing » pour les troisièmes mandats ont été particulièrement tragiques et lourdes pour les populations. C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous, citoyens sénégalais, tenons à éviter à notre pays un scénario du chaos.

“Pour nous éviter une telle catastrophe dont les conséquences pourraient être encore plus dramatiques que le bilan de 2012, nous vous invitons, Monsieur le Président à faire une déclaration ouverte pour lever toute équivoque et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sérénité, de paix et de stabilité durables”, ont conclu les signataires.

Le prochaine élection présidentielle au Sénégal est prévue en février 2024.