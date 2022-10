Mauritanie : le Président Ghazouani reçoit l’envoyé spécial de l’UE pour le Sahel

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu , jeudi l’envoyé spécial de l’Union européenne pour le Sahel, Djimé Adoum.



La rencontre a porté sur les domaines de la coopération entre la Mauritanie et l’Union européenne et les moyens susceptibles de la promouvoir au service des intérêts communs des deux parties, avant de passer en revue les questions intéressant les deux parties, en particulier, celles qui concernent la région du Sahel.



Dans une déclaration à l’AMI, le responsable européen a dit être honoré de l’audience, indiquant qu’il a écouté avec intérêt les conseils et les orientations du Président de la République, et qu’il fera tout pour en tirer le meilleur profit possible dans le cadre de la mission qui lui a été assignée.



Il a ajouté que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée qui l’a conduit dans plusieurs pays pour redynamiser l’action de la Coalition pour le Sahel, qui comprend environ 60 pays et régions du monde entier, et préparer une feuille de route englobant le Sud et le Nord.