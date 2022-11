Mauritanie : L’ambassadeur de Chine rencontre des entrepreneurs nationaux

ALAKHBAR (Nouakchott) - Plus d’une dizaine d’entrepreneurs mauritaniens ont rencontré mardi par l’ambassadeur de Chine à Nouakchott, LI Baijun, et son conseiller économique et commercial, Xi Wei, pour discuter des perspectives d’investissement en Mauritanie.

Les entrepreneurs ont été conduits par l’ex-diplomate mauritanien Ahmeddou Ould Abdellahi qui les a présentés comme une génération d’hommes d’affaires qui veulent travailler dans la transparence et à long terme avec une Chine qui constitue une puissance économique et des hommes modestes.

Durant la rencontre, les entrepreneurs mauritaniens ont exprimé des attentes vis-à-vis des entreprises chinoises et leur ont formulé des conseils pour investir en Mauritanie.

Concernant les attentes, les entrepreneurs ont invité les entreprises chinoises à promouvoir le secteur privé mauritanien, en créant des succursales en Mauritanie et de les confier à un personnel local.

Ils ont aussi plaidé pour le développement, par l’ambassade de Chine à Nouakchott, d’un processus de validation des sociétés chinoises pour mieux protéger les entreprises mauritaniennes qui s’approvisionnent de la Chine.

En outre, les entrepreneurs ont demandé l’aide de l’ambassade de Chine pour faciliter aux entreprises mauritaniennes l’achat de produits hi-tech et la réduction des coûts de transports depuis la Chine pour d’être plus compétitives.

S’agissant des conseils, les entrepreneurs mauritaniens ont recommandé aux entreprises chinoises de s’appuyer sur des entreprises et associations d’entrepreneurs locales pour limiter les risques d’investissement en Mauritanie.

Ils ont aussi invité les entreprises chinoises à élargir leur présence, au-delà des pêches, dans d’autres secteurs porteurs, comme celui du pétrole, des mines et des énergies propres.

De son côté, l’ambassadeur de Chine à Nouakchott LI Baijun a indiqué que son pays va continuer à travailler avec la Mauritanie dans le respect mutuel et suivant un partenariat gagnant-gagnant.

Il a promis la création d’une association des entreprises chinoises et mauritaniennes pour renforcer les liens entre les deux parties.

L’ambassade, a-t-il poursuivi, va encourager les entreprises chinoises qui veulent investir dans les domaine du pétrole, des mines et des énergies propres.

Ont assisté à la rencontre le Club des entrepreneurs de Mauritanie, le Cabinet Mauritanie Avocats Associés, le Conseil mauritanien des femmes entrepreneuse, le Comité des usiniers et exportateurs de Nouakchott, l’Union National du Patronat Mauritanien et des entrepreneurs mauritaniens opérant dans les hydrocarbures, la pêches, les énergies propres, etc.