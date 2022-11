Mauritanie : inauguration du Consulat des Philippines à Nouakchott

ALAKHBAR (Nouakchott) - La République des Philippines a inauguré jeudi son Consulat à Tevragh Zeina, un quartier de la capitale mauritanienne, Nouakchott.

L’inauguration a été faite conjointement par l’ambassadeur des Philippines en Mauritanie avec résidence au Maroc, Lesly BAJA, et Mohamed Ali DEYAHI, le nouveau consul des Philippines en Mauritanie, en présence de Représentants des Affaires Étrangères, de plusieurs ambassadeurs et consuls et d’importantes personnalités.

Une importante communauté des philippins vivant en Mauritanie a participé à l’évènement.

A l’occasion, l’ambassadeur des Philippines et le consul ont prononcé des allocutions souhaitant la bienvenue aux invités et remerciant les Affaires Étrangères de leur appui durant le processus de mise en place du Consulat.

L’ambassadeur et le consul ont également souligné leur volonté de promouvoir et de développer les relations politiques économiques et commerciales entre les Philippines et la Mauritanie.