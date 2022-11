La Mauritanie a la volonté de respecter les droits des enfants (Représentant UNICEF)

ALAKHBAR (Nouakchott) - « La Mauritanie a démontré sa volonté de mettre en œuvre ses engagements pour la réalisation des droits des enfants, en accueillant le Forum mondial sur la justice pour les enfants et la privation des libertés », a indiqué mardi à Nouakchott Marc Lucet, représentant de l’UNICEF en Mauritanie.

Marc Lucet s’exprimait lors d’une soirée de gala, organisé par l’Unicef, en collaboration avec le Ministère mauritanien de la Justice et l’Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (AMSME).

« Cette soirée, a-t-il ajouté, est l’occasion de promouvoir la participation des enfants à travers la présentation de diverses œuvres artistiques, faites par eux-mêmes et qui leur ont permis de s’exprimer librement sur des thématiques importantes dont notamment la non privation des libertés et la lutte contre la violence faite aux enfants. »

« Dans leurs œuvres, les enfants nous interpellent et nous parlent de violence, d’abus et de violation des libertés. Ils nous interpellent aussi nous qui avons le devoir d’agir face à la détresse qu'ils dévoilent», a-t-il poursuivi.

L’évènement s’est tenu quelques jours avant la célébration du troisième anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants que la Mauritanie a été l’un des premiers pays à ratifier.