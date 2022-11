La Mauritanie se joint à l’Initiative ‘’Réponses climatiques pour une paix durable’’

ALAKHBAR (Nouakchott) - La ministre mauritanienne de l’Environnement et du Développement Durable, Lalya Kamara a joint la voie de la Mauritanie à l’initiative Réponses climatiques pour une paix durable (CRSP), initiée par la présidence Égyptienne de la COP27 en partenariat avec l’Union Africaine et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), initiative lancée samedi 12 novembre 2022.





Cette initiative a pour objectif d’intégrer le financement climatique dans les canaux de financements du maintien de la paix et d’intégrer l’adaptation dans les programmes et les stratégies de prévention des conflits pour tenir compte de l’interdépendance entre le changement climatique et les conflits.





La ministre a pris part à un panel ministériel organisé conjointement par l’accélérateur de la Grande Muraille verte, le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), sur le renforcement et le financement de l’initiative de la Grande Muraille Verte. Cette rencontre a vu la participation des ministres de l’environnement du Niger et du Nigéria ainsi que du secrétaire exécutif de l’agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV). Les échanges ont porté essentiellement sur la mobilisation des ressources et la synergie des interventions des pays sur le tracé de la Grande Muraille Verte.