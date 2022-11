Les FLAM Mauritanie rejettent l’accord avec l’ex-président, Aziz

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Mouvement FLAM - Mauritanie a déclaré lundi dans un communiqué son rejet de la plate-forme EMU, créée par l’ex-chef d’état mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et «certains éléments » des FLAM, selon les termes du communiqué.

Samedi, les parties prenantes de la plateforme ont annoncé avoir procédé « sous la Direction de l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz, ainsi que d’une délégation de nos frères des FLAM, à la genèse d’une plateforme de concertation, et de suivi dénommée : Engagés pour une Mauritanie Unie (EMU). »

A lire aussi: Paris : L’ex-président mauritanien, Aziz, et les FLAM créent une plateforme de concertation

Réagissant à cette annonce, le Mouvement FLAM – Mauritanie a indiqué « Nous, membres et cadres des FLAM soussignés.





– Déclarons nous désolidariser et condamnons fermement et sans réserve cette démarche qui n’engage que ceux qui l’ont initiée et nullement le Mouvement FLAM dans ses principes fondateurs.

– Rejetons d’avance tout rapprochement et /ou dialogue avec les responsables déchus de la situation chaotique dans laquelle se trouve notre chère Mauritanie, qui engagerai(en)t la vie et l’avenir des FLAM sans une large concertation et adhésion de ses membres.

– Rappelons que les FLAM sont conscientes que la crise que la Mauritanie traverse ne peut être résolue que par la volonté de tous.tes les fils. filles de la Mauritanie épris.es de Liberté, de Justice et d’Egalité, dans ses diverses composantes mais elles ne sont ouvertes au dialogue et au rapprochement qu’avec des structures et des individus reconnaissant l’existence et la nécessité de résoudre les problèmes suivants :

Les génocides « biométrique » et physique.

L’éducation, les langues nationales et les diversités culturelles.

L’esclavage, le tribalisme et la féodalité.

Le problème d’accaparement des terres.

Nous jurons, comme nos aînés de 1966 signataires du Manifeste des 19, sur notre honneur de ne jamais transiger ni avec le devoir, ni avec la conscience, de ne jamais nous départir de nos positions justes et honnêtes de nous maintenir dans ces positions jusqu’à la disparition totale de toute tyrannie, domination et oppression exercées sur les fils (filles) de ce pays et jusqu’à ce que tout (e) citoyen (ne) vive libre, digne et heureux en Mauritanie ».

FLAM wonaa jeyi Baaba.

Les signataires:

1. Ibrahima Aly Dia : Chargé de communication section Europe de l’Ouest 2022

2. Abou Younouss Niang : Chargé de l’organisation section Europe de l’Ouest.

3. Samba Dia: Cadre, membre fondateur

4. Cheikh Sow : Chargé de Communication section Europe de l’Ouest 2014-2022

5. Bà Hamet Siidi : président comité de base « Aliou Dabo » ROUEN.

6. Ibrahima Wélé : ancien responsable de communications des FLAM

7. Amadou Sème : Cadre des FLAM

8. Ibrahima Diallo : Ancien porte-parole et chargé de la formation idéologique,

9. Bâ Saidou, Section FLAM, Mauritanie

10. Amadou Boubou Fall : président comité de base Sy /Ba /Sarr

11. Guéladio Dème : Président sous-section « Anne Tahirou » Orléans

12. Cheikh Athié : président d’honneur sous-section « Anne Tahirou »

13. Ngam Amadou, Canada

14. Souleymane Ndiaye, USA

15. Kane Ibrahima, Canada

16. Baïdi Ly, Plaisir France

17. Amadou Dieng, Mantes-la-Jolie, France

18. Aly Chérif Camara, France

19. Mouhamadou Wélé

20. Ousmane Dia, France

21. Mamoudou Thiam, président comité de base « Cheikh Oumar Bâ » Longwy

22. Abdoulaye Deh, Longwy France

23. Moussa Thiam, Longwy France

24. Mamadou Bâ. Longwy France

25. Madina Kane Diallo. Rambouillet

26. Oumar Sall, France

27. Ousmane Abou Ba. France

28. Amadou Ly. Orleans

29. Mamoudou Athié, Orléans

30. Abou Ly, Orléans

31. Ahmed Tijane Diallo

32. Coumba Déme : Secrétaire général ss-section « Anne Tahirou » Orléans.

33. Mariam Athié : secrétaire général adi « Anne Tahirou »

34. Selly Athié : organisation adj, Orléans

35. Fatimata Athié : chargée d’organisation « Anne Tahirou »

36. Maimouna Athié. Orléans

37. Aissata Bâ, Orléans

38. Samba Bâ, Orléans

39. Boubou Ndiaye, Orléans

40. Malick Athié, Orléans

41. Amadou Athié, Orléans

42. Barry Ousmane Rouen

43. Wélé Amadou Rouen

44. Jaalo Seck : Mantes-La Jolie

45. Souka Sy, Mauritanie

46. Ablaye Mbegniga, Mauritanie.