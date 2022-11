Mali: Déclaration du Conseil Supérieur des Chefs BEREBICH et Alliés

(Dite

Nous, Conseil Supérieur des Chefs BERABICH et Alliés, sommes réunis à Tombouctou les 17 Novembre 2022 à l’occasion de la première rencontre générale de concertation pour la Paix, la Sécurité et le Développement entre les toutes les sensibilités des Tribu BERABICH et Alliés.

Cette concertation à l’ouverture a enregistré l’allocution du maire de la Commune Urbaine de Tombouctou, du Conseil Régional de Tombouctou, du Collège Transitoire de Taoudenit, des représentants des camps de réfugiés et du Gouverneur de Tombouctou, cette rencontre va non seulement nous permettre d’approfondir une vision commune sur la refondation et d’établir un diagnostic sans complaisance et aussi procéder a des propositions pour la paix, la sécurité et le développement dans notre espace.

Nous nous félicitons de la bonne tenue de cette rencontre entre tous les fils BERABICH et Alliés qui a regroupée plus de 600 participants dont des légitimités traditionnelles composées des chefs de Tribu, des chefs de fractions, des chefs de villages dans la convivialité et la fraternité. Cette rencontre nous a permis entre autres à travers des discussions sincères et complémentaires de convenir à des résultats probants, notamment dans la recherche de l’unité des BERABICH et une lecture commune sur la refondation en cours dans notre pays si chère à son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition.

Nous nous sommes convenu de la mise en place des organes dirigeants du Conseil des Chefs Supérieur des Chefs BERABICH et Alliés en prenant en compte la légitimité traditionnelle originelle et historique des BERABICH dans son fonctionnement et dans son leadership dans la recherche des solutions aux problèmes sociétale, de développement, de paix et de sécurité.

Nous sommes particulièrement préoccupés par la situation conflictuelle qui reste volatile. Nous condamnons énergiquement la situation actuelle dans la région de Taoudenit crée volontairement par le Gouverneur de la région de Taoudenit et son clan.

Nous sommes au regret de constater qu’après 6 ans comme Gouverneur, le General Mohamed Abdrahmane Ould Meidou a réussi à transformer l’espoir de toute une communauté en conflit de clan, par un manque notoire de vision et d’équité.

Nous demandons solennellement son départ sans condition et sans préavis pour le bien-être des populations et éviter un éventuel conflit communautaire qui risque d’être suicidaire pour toute la zone.

Nous nous inquiétons de la situation précaire et préoccupante qui se traduit par la montée d’une éventuelle crise intra et inter communautaire qui engendrent un effet nocif sur la paix et le développement durable.

Nous reconnaissons le rôle symbolique des Oulad Sleymane détenteurs de l’histoire et des archives de l’Emirat, particulièrement pour le leadership et les sacrifices consenties dans l’histoire de l’Emirat BERABICH notamment le règlement des litiges fonciers, la gestion et la prévention des conflits.

Nous soulignons l’importance de la stabilité sociale et nous nous engageons à promouvoir la Paix et la Sécurité.

Nous saluons l'engagement sans équivoque du chef de l'État et de son gouvernement pour la refondation en cours et particulièrement la valorisation de la place et du rôle des légitimités traditionnelles et coutumières en les consacrants une journée dédiée à la chefferie traditionnelle.

Nous soulignons la nécessité de changement de paradigme dans la recherche des solutions endogènes aux défis des BERABICH.

Nous réitérons notre soutien et disponibilité au plus hautes Autorités de la Transition à sa tête le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition pour son intérêt particulier à restaurer la chefferie Traditionnelle et Coutumière.

Nous nous engageons à soutenir l’initiative de la refondation pour le « MALIKURA »

Nous saisissons l’occasion pour lancer un appel pressant aux plus Hautes Autorités de la Transition sur la tentative de déstabilisation du collège Transitoire de Taoudenit, qui n’a d’autres desseins que de créer des conflits inutiles entre des communautés paisibles qui n’aspirent qu’à la paix, la stabilité et le vivre ensemble.

Nous demandons aux plus hautes Autorités d’accompagner et de protéger les intérêts vitaux des communautés qui ont déjà souffert de l’insécurité, de la crise économique et les effets du COVID 19.

Nous regrettons l’absence remarquable du gouverneur de Taoudenit qui a brillé par son absence malgré les multiples sollicitations. Cela démontre à suffisance son manque de neutralité vis-à-vis et à équidistant des populations.

Nous nous félicitons de la bonne tenue de cette rencontre dans la convivialité, laquelle a permis d’atteindre des résultats satisfaisants.

Vive les deux régions jumelles Tombouctou - Taoudenit

Vive le Mali

Ensemble, nous pouvons !

Fait à Tombouctou, le 17 Novembre 2022

La Rencontre