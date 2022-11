Mauritanie : Forum communautaire sur les droits des domestiques

ALAKHBAR (Nouakchott) - La capitale mauritanienne Nouakchott a abrité le jeudi 17 novembre un forum communautaire sur le projet : « Documentation des violations des droits économiques, sociaux et culturels des domestiques pour appuyer le plaidoyer en Afrique de l’ouest Francophone. »



Le forum est organisé en partenariat entre le Centre de Recherche et d'Action sur les Droits Economiques , Sociaux et Culturels (CRADESC) et le Comité de solidarité avec les victimes de violations des droits humains en MMauritanie (CSVVDH), avec l'appui de la fondation pour une société juste (Fjs), sommes entrain de dérouler une enquête.



L’évènement a réuni des associations d’appui aux travailleuses domestiques, des syndicats, des agences de placement, des travailleuses domestiques, des institutions étatiques et des travailleuses domestiques non bénéficiaires de projets. Durant les échanges, des experts locaux ont abordé « le rôle de l'Inspection du travail, et l'effectivité de son contrôle dans le cadre du travail domestique» et « le travail domestique en Mauritanie, enjeux difficultés , contraintes et quels moyens pour améliorer les conditions des travailleurs domestiques.»



Dans son intervention, la directrice du CRADESC , Fatimata Diallo, a indiqué que « l’objectifs est de faire l’évaluation participative du niveau de respect des droits des travailleuses domestiques en collaboration avec les travailleuses domestiques, les organisations de la société civile d’appui aux travailleuses domestiques, les acteurs étatiques et les agences de placement. »



En Afrique, les femmes, au nombre de 6,6 millions, constituent la majorité (68,4 pour cent) des travailleurs domestiques. Pour la Mauritanie, les derniers chiffres sur le nombre de travailleuses et travailleurs domestiques recensés par l’OIT remontent en 2017. Au total, l’organisation dénombrait 43278 travailleurs domestiques, dont 29657 femmes (soit 68.52%) et 13621 d’hommes (soit 31,47%).