Sénégal : manifestation contre la détention d’un journaliste d’investigation

ALAKHBAR (Nouakchott)- Au Sénégal, les journalistes, ont organisé, hier vendredi à Dakar , une marche de protestation contre la détention de Pape Alé Niang, un journaliste d’investigation qui fait sur la toile des sorties critiques à l'égard du pouvoir du président sénégalais Macky Sall.

Les participants, qui répondaient à l’appel de la Coordination des Associations de Presse (CAP), ont scandé : « Je suis Pape Ale Niang.. Au Sénégal, la liberté d’expression est en danger.. Non aux entraves contre les libertés de presse.. La liberté de presse n’est pas négociable, etc.».

Pape Alé Niang est inculpé de «divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale ; recel de documents administratifs et militaires ; diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques», selon son avocat Me Cheikh Koureyssi Ba, cité le 17 novembre par le journal Sud Quotidien.

Le journaliste, qui dirige le média en ligne « Dakar Matin », a été arrêté le 6 novembre puis placé sous mandat de dépôt, au lendemain de la publication d’un rapport d’enquête interne de la gendarmerie sénégalaise qui auraient mouillé de hautes autorités du pays dans une présumée affaire de conspiration contre Ousmane Sonko, le principal opposant au régime du président Macky Sall.

L’opposant Ousmane Sonko, à son tour inculpé, depuis mars 2021, de viols et menaces de mort avec une arme sur une masseuse de 21 ans du nom de Adji Sarr, a indiqué plusieurs fois être « victime d’un complot d’État » pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2024.

Ousmane Sonk était arrivé en troisième position lors de la dernière présidentielle de 2019.

Le président Macky Sall n’a pas encore tranché sur la question d'un éventuel troisième mandat, interdit par la constitution sénégalaise, mais réclamé, publiquement, par certains de ses partisans, dont des député et membres de son parti, Alliance Pour la République (APR).